Libertà di scelta: nasce la cellula Coscioni a Verona

Fine vita: Marco Cappato a Verona per presentare la nuova cellula dell’associazione Luca Coscioni.

Marco Cappato a Verona per il lancio: l’associazione Luca Coscioni ha annunciato la nascita della Cellula Coscioni di Verona. Si tratta di un nuovo presidio locale dedicato alla tutela dei diritti civili.

Per celebrare l’evento, Marco Cappato, tesoriere dell’associazione e noto attivista per le libertà civili, sarà in città martedì 16 dicembre, alle ore 18:30. L’incontro pubblico si terrà all’Osteria Ratafià, in piazza XVI Ottobre 19, e sarà un’occasione per cittadini e attivisti di dialogare con Cappato e conoscere le campagne dell’associazione.

Voce per i diritti individuali.

La creazione della Cellula veronese mira a portare il dibattito sui diritti e le libertà fondamentali direttamente sul territorio. L’associazione Luca Coscioni è da sempre in prima linea su temi complessi come il fine vita, le libertà sessuali e la ricerca scientifica. Cappato, in particolare, è una figura chiave in queste battaglie, avendo condotto azioni di disobbedienza civile che hanno portato, tra gli altri risultati, alla depenalizzazione dell’aiuto al suicidio assistito in Italia.

L’incontro del 16 dicembre permetterà di approfondire l’agenda della Cellula locale e il lavoro di Eumans, il movimento paneuropeo presieduto da Cappato, che si occupa di intelligenza artificiale civica, cambiamenti climatici e diritti fondamentali europei.