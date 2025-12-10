Una donna al volante della sua auto è entrata contromano in tangenziale nord a Verona, all’albergo Lux.

Auto contromano in tangenziale a Verona: solo grazie all’intervento di alcuni automobilisti che sono riusciti a fermare un’autovettura condotta da una donna entrata poco prima delle 22 in tangenziale nord nella zona dell’ex albergo Lux, ieri sera si è evitata una tragedia.

Nonostante il potenziamento della segnaletica, la conducente è entrata in tangenziale passando a fianco di una prima vettura ferma al semaforo e ha guidato per quasi due chilometri in direzione casello di Verona Nord, fino a incrociare alcuni automobilisti che l’hanno bloccata e fatta uscire a Santa Lucia. Dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza si può notare come la donna prenda contromano l’arteria a doppia semi-carreggiata, senza fermarsi.

Non è stato richiesto l’intervento della polizia locale che ha sanzionato nell’ultimo mese due automobilisti entrati invece contromano all’uscita di San Massimo, affermando “di non conoscere la zona”.

“Il rispetto della segnaletica stradale orizzontale e verticale è priorità assoluta da parte di tutti gli utenti della strada e va ricordato come percorrere contromano una strada divisa in carreggiate separate comporti una sanzione da 327 euro a 1.308 euro con la sospensione della patente da uno a tre mesi, la decurtazione di 10 punti sulla patente e, in caso di incidente, il sequestro finalizzato alla confisca del veicolo”, afferma il comandante della polizia locale Luigi Altamura.