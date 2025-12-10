Confcommercio e Confartigianato di San Bonifacio: “Il Comune destini l’avanzo di gestione alla riqualificazione dell’ex ospedale”.

Destinare l’avanzo di gestione del bilancio – circa 3 milioni di euro – agli interventi necessari per la riqualificazione dell’area dell’ex ospedale: è la richiesta di Confcommercio San Bonifacio e del comprensorio di Confartigianato Verona Est, in vista del consiglio comunale di domani, giovedì 11 dicembre.



Le due organizzazioni auspicano, in un comunicato congiunto, “che venga approvata la variazione di bilancio proposta dall’amministrazione comunale, che destina quasi interamente l’avanzo di gestione agli interventi necessari per la riqualificazione dell’area dell’ex ospedale. Si tratta di un passaggio fondamentale per avviare un percorso atteso da anni e sul quale tutte le forze politiche presenti in consiglio si sono espresse con chiarezza durante la recente campagna elettorale”.



“Resta da definire la destinazione finale dell’area – proseguono le Confcommercio e Confartigianato sambonifacesi – un tema sul quale, come rappresentanze economiche, ci dichiariamo disponibili al confronto, consapevoli dell’importanza strategica che tale scelta rivestirà per il futuro di San Bonifacio, dei suoi cittadini e del tessuto economico”.