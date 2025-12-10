Congresso di Udu Verona, eletti i nuovi rappresentanti

Udu Verona a congresso elegge il nuovo esecutivo.

Si è svolto nei giorni scorsi il XI Congresso di Udu Verona, occasione di confronto e rinnovamento per la storica associazione studentesca. Con il titolo “Che partecipazione certo è libertà ma anche resistenza”, l’appuntamento ha rappresentato un momento di riflessione sulle sfide presenti e future per il mondo universitario.

Nel corso dei lavori congressuali è stato eletto il nuovo esecutivo: Greta Leonardi ricoprirà il ruolo di coordinatrice, affiancata da Beatrice Martini come responsabile organizzativo, Emma Dolci alla comunicazione e Irene Lupi come membro dell’esecutivo. Assegnata inoltre a Francesco Miceli Sopo la delega esterna all’abitare, mentre Emma Menaspà assume la presidenza.

La nuova squadra conferma la volontà di Udu Verona di “proseguire nella difesa e nell’ampliamento dei diritti delle studentesse e degli studenti, lavorando alla costruzione quotidiana di spazi di partecipazione democratica, accessibilità e giustizia sociale”.