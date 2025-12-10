Rivoluzione in sala operatoria: il robot Da Vinci 5 “tattile” a Negrar, capace di riprodurre la sensibilità umana.

L’ospedale di Negrar primo in Italia a utilizzare il robot Da Vinci 5: tre gli interventi già eseguiti con successo. Il Sacro Cuore Don Calabria è entrato in una nuova era della chirurgia robotica, segnando un triplice primato a livello nazionale. L’Istituto è infatti il primo ospedale in Italia a dotarsi del rivoluzionario robot Da Vinci 5, il sistema più avanzato mai sviluppato, e il primo ad averlo già utilizzato per eseguire tre complessi interventi.

Il Robot Da Vinci 5 è stato soprannominato il primo robot “tattile” grazie alla sua tecnologia di Force Feedback, una vera e propria svolta nel settore. Questo sistema, con una potenza di calcolo 10mila volte superiore al predecessore, consente al chirurgo seduto alla consolle di “sentire” la tensione e la pressione sui tessuti, come se stesse operando con le proprie mani.

Successo nei primi tre interventi.

I primi tre interventi chirurgici, eseguiti con successo, hanno riguardato tre diverse specialità: urologica, ginecologica e colorettale.

Ginecologia. Il primo intervento, un’isterectomia radicale per endometriosi severa, è stato eseguito dall’équipe guidata da Marcello Ceccaroni, direttore dell’UOC di Ginecologia e Ostetricia.

Urologia. Una prostatectomia radicale per tumore della prostata è stata effettuata da Stefano Cavalleri, direttore dell’UOC di Urologia, e Vincenzo De Marco, responsabile dell’Urologia robotica.

Chirurgia Generale. Il terzo intervento, un’emicolectomia per tumore al colon, è stato eseguito dall’équipe coordinata da Giacomo Ruffo, direttore dell’UOC di Chirurgia Generale.

I primi tre pazienti operati stanno bene e sono già tornati a casa. L’utilizzo della chirurgia “dolce” permessa dal Force Feedback garantisce risultati clinici migliori, riducendo il rischio di complicanze, la perdita di sangue e i tempi di degenza.

Negrar, unico ospedale “Full Robotic”.

Con l’arrivo del Da Vinci 5, l’Irccs di Negrar si conferma l’unico ospedale italiano a essere dotato di un sistema di chirurgia full robotic. La flotta include già: Robot Da Vinci Xi. Robot Da Vinci single-port: utilizzato per interventi a invasività ridotta con una sola micro-incisione. Robot diagnostico ION: un broncoscopio robotico essenziale per la diagnosi precoce di noduli polmonari difficili da raggiungere con tecniche tradizionali.















