Straverona nel caos: annunciato lo sciopero della polizia locale

Gelo sulla Straverona: sciopero della polizia locale nel giorno della manifestazione.

Sciopero del personale della polizia locale di Verona per domenica 18 maggio, in concomitanza con la Straverona. La storica manifestazione sportiva, ogni anno coinvolge migliaia di partecipanti e richiede un importante sforzo logistico e operativo da parte delle forze dell’ordine locali. Lo sciopero è stato annunciato dal Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia Locale (Sulpl).

La decisione di incrociare le braccia arriva, spiega il sindacato, a causa del “perdurare delle criticità già evidenziate in occasione dello sciopero del 16 febbraio” e del “mancato riscontro da parte dell’Amministrazione alle numerose istanze” presentate nei mesi scorsi.

Tra i principali motivi della protesta, il Sulpl cita questi.

“ L’esonero degli ufficiali dal servizio notturno, che aggrava le responsabilità sul restante personale ”.

”. “ La mancanza di riconoscimento economico e funzionale della figura del coordinatore (sottufficiale) ”.

”. “ La disapplicazione degli accordi sindacali firmati nel maggio 2023 ”.

”. “ Il mancato rispetto della normativa sulle spese per i servizi svolti per soggetti terzi ”.

”. “ Le discriminazioni nella conciliazione lavoro-famiglia rispetto ad altri dipendenti comunali ”.

”. “Il reiterato silenzio dell’Amministrazione verso le nostre richieste”.

Secondo la sigla sindacale, la scelta del 18 maggio non è casuale: “La polizia locale sarà chiamata, come ogni anno, a uno sforzo straordinario in occasione della Straverona. È una scelta necessaria per farci ascoltare”.

Il Sulpl sottolinea che lo sciopero sarà effettuato “nel pieno rispetto della normativa vigente e dei servizi minimi essenziali”, e lancia un appello all’amministrazione comunale affinché si apra “un confronto costruttivo per la tutela e il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalla Polizia Locale a servizio della cittadinanza”.

Il messaggio, concludono dal sindacato, è: “Non possiamo continuare a garantire sicurezza ed efficienza senza un riconoscimento concreto del nostro ruolo”.