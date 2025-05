Blitz della polizia locale di Verona contro il degrado: sanzionati due centurioni romani davanti all’Arena e nove abusivi.

Blitz della polizia locale di Verona contro il degrado urbano nel cuore della città. Nelle ultime ore, due cittadini di nazionalità romena, impegnati nell’attività di figuranti travestiti da centurioni romani davanti all’ingresso dell’Arena, in piazza Bra, sono stati sanzionati con una multa di 100 euro ciascuno. Oltre alle sanzioni, gli agenti di via del Pontiere hanno proceduto al sequestro dei costumi, elmi e spade utilizzati dai due.

Inoltre nella notte tra lunedì e martedì la polizia locale ha effettuato un intervento in piazza Renato Simoni, dove un gruppo di nove cittadini romeni aveva dato vita a un insediamento abusivo sotto i portici. Secondo quanto riportato dalla polizia locale, queste persone sarebbero coinvolte in attività di accattonaggio molesto ai semafori della città e, nonostante diffide e sanzioni pregresse, non avrebbero mostrato alcuna intenzione di spostarsi.