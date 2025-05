Montorio, riapre la ciclabile: “Ora la mobilità è più sicura”

Sostituita la vecchia staccionata e rifatto il ponte: riapre la ciclabile di Montorio.

Ora i cittadini di Montorio possono tornare a percorrere in sicurezza la pista ciclabile di via Da Legnago e il ponte di via Sodelle. Queste ultime sono state oggetto di un intervento di riqualificazione che ha restituito decoro e funzionalità a uno degli angoli più suggestivi del territorio.

“L’opera, attesa da tempo dai cittadini, rientra nelle manutenzioni attuate per la messa in sicurezza e la valorizzazione del territorio“, ha dichiarato l’assessore alle Strade e all’Arredo urbano Federico Benini, intervenuto questa mattina all’inaugurazione.

“Il nuovo ponte pedonale si integra perfettamente nel contesto naturalistico di Montorio. La vecchia struttura in legno, ormai ammalorata, è stata sostituita con una in acciaio corten, più resistente e durevole. Anche i parapetti sono stati realizzati nello stesso materiale, creando continuità con quelli installati lungo la pista ciclopedonale di via Da Legnago”.

I lavori, per un investimento complessivo di 221 mila euro, ecco cosa hanno riguardato.