Stop dei treni tra Verona e Vicenza, le fermate dei bus sostitutivi

Dal 4 al 24 agosto prossimi, durante l’interruzione della linea ferroviaria Verona – Vicenza, volta consentire ad Rfi di eseguire importanti lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico nell’ambito del progetto della Tav, le fermate dei bus sostitutivi saranno posizionate in Piazzale XXV Aprile e nello spazio antistante la Stazione di Porta Vescovo.

In Stazione Porta Nuova sono previsti due spazi riservati per le fermate, uno lato parcheggi auto e l’altro dopo l’edificio della stazione, in direzione centro . Nel piazzale antistante la stazione di Porta Vescovo non sarà possibile parcheggiare per consentire le manovre ai bus .

Stazione Porta Nuova.

Stazione di Porta Vescovo.