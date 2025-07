Oltre 20 giorni di stop ai treni tra Verona Porta Nuova e Vicenza

Disagi in vista per i pendolari: stop ai treni Verona-Vicenza per quasi un mese per l’Alta Velocità.

Stop ai treni sulla tratta Verona Porta Nuova – Vicenza per oltre venti giorni: dalla notte del 4 agosto (ore 00:20) fino al 25 agosto (ore 05:00), la circolazione ferroviaria sarà sospesa in maniera continuativa per consentire una serie di interventi infrastrutturali e tecnologici lungo l’asse ferroviario tra le due città venete.

Lo stop si rende necessario per permettere l’avanzamento dei cantieri legati al progetto dell’Alta Velocità/Alta Capacità Verona–Vicenza, finanziato in parte con fondi del Pnnr. I lavori rientrano nei lotti “Verona – Bivio Vicenza” e “Attraversamento di Vicenza”, coordinati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

I principali interventi lungo la linea.

Durante il periodo di interruzione, RFI eseguirà lavori in diverse stazioni e tratte.

Montebello Vicentino : si interviene su tracciato, trazione elettrica e banchina. La fermata è già chiusa ai viaggiatori dal 24 giugno e lo resterà fino al 7 settembre.

: si interviene su tracciato, trazione elettrica e banchina. La fermata è già chiusa ai viaggiatori dal 24 giugno e lo resterà fino al 7 settembre. Lonigo : i cantieri proseguono per la realizzazione delle nuove banchine, del sottopasso, del fabbricato viaggiatori e di una nuova strada d’accesso con cavalcaferrovia. Anche qui la fermata è sospesa dal 24 giugno al 24 agosto.

: i cantieri proseguono per la realizzazione delle nuove banchine, del sottopasso, del fabbricato viaggiatori e di una nuova strada d’accesso con cavalcaferrovia. Anche qui la fermata è sospesa dal 24 giugno al 24 agosto. San Bonifacio : previsti il rinnovo di nove deviatoi , adeguamenti del tracciato e l’ innalzamento del marciapiede a servizio dei binari 2 e 3.

: previsti il rinnovo di , adeguamenti del tracciato e l’ a servizio dei binari 2 e 3. Caldiero e tratto San Bonifacio–Lonigo : interventi di manutenzione straordinaria sui cavalcaferrovia.

: interventi di manutenzione straordinaria sui cavalcaferrovia. Vicenza : avanzano le opere per il futuro sottopasso AV/AC. Saranno demolite alcune pensiline e parte degli impianti elettrici nel fascio merci, in preparazione alla revisione del piano binari della stazione.

: avanzano le opere per il futuro sottopasso AV/AC. Saranno demolite alcune pensiline e parte degli impianti elettrici nel fascio merci, in preparazione alla revisione del piano binari della stazione. Verona Porta Vescovo: lavori di ripristino della pensilina del binario 1 e completamento del progetto di riqualificazione del fabbricato viaggiatori.

In parallelo, è previsto un ampio lavoro di manutenzione ordinaria: pulizia dei binari, sfalcio dell’erba, pulizia di pensiline e gronde, e piccoli interventi in ambienti aperti al pubblico.

Coinvolta anche la linea Vicenza–Schio.

Durante lo stesso periodo, RFI approfitterà della sospensione per intervenire anche sulla linea Vicenza–Schio. I lavori saranno in gran parte svolti in orario notturno fino al 30 settembre.

il rinnovo dei deviatoi nelle stazioni di Schio, Villaverla, Cavazzale e Thiene .

nelle stazioni di . il rinnovo di tratti di binario tra Thiene e Dueville.

tra Thiene e Dueville. l’ aggiornamento del sistema di distanziamento dei treni .

. interventi strutturali sulla sede ferroviaria.

Investimento da 14 milioni di euro.

Il valore complessivo delle opere in programma ammonta a circa 14 milioni di euro, una cifra che conferma l’importanza strategica del progetto AV/AC Verona–Vicenza e il ruolo della linea nell’ambito della modernizzazione del trasporto ferroviario regionale e nazionale.

Per conoscere eventuali modifiche al servizio, treni sostitutivi o variazioni di orario, i passeggeri possono consultare il sito ufficiale di Rfi, i canali digitali delle imprese ferroviarie, le biglietterie e il personale di assistenza.