Verona si risveglia in autunno: pioggia, nuvole e fresco anche oggi

Maltempo a Verona, un lunedì autunnale: temperature giù e pioggia.

L’estate bollente ci ha dato una tregua e per quanto riguarda il maltempo e la pioggia a Verona, oggi le temperature si sono abbassate notevolmente. Anche oggi, come venerdì scorso, i veronesi si sono svegliati con il cielo grigio, l’aria frizzante e la pioggia. Tutto questo ha creato in città un’atmosfera più autunnale che estiva.

Le temperature del mattino sono scese: in pianura si registrano valori compresi tra i 17 e i 19°C, ben lontani dai caldi afosi di fine luglio. Durante la notte, temporali localizzati hanno attraversato la provincia, lasciando il posto, all’alba, a piogge diffuse che si stanno spostando lentamente dalla Lombardia verso la Laguna Veneta.

Per il pomeriggio, si attende un lieve miglioramento: le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi e, pur in un contesto ancora instabile, la probabilità di pioggia diminuirà sensibilmente, fino a scomparire in serata. Temperature massime contenute tra i 22 e i 24°C.