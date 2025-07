Dispersi sul Corno d’Aquilio: salva una coppia e il loro cane

Soccorso notturno sul Corno d’Aquilio: coppia di escursionisti e il loro cane tratti in salvo.

Escursionisti si smarriscono sul Corno d’Aquilio, salvati nella notte con il loro cane grazie a un’operazione di soccorso che ha impegnato diverse squadre fino a tarda notte. Una coppia, partita per un itinerario ad anello sul sentiero 234, ha perso l’orientamento finendo in una zona impervia e difficile da percorrere. Con loro anche un cane di grossa taglia.

La richiesta d’aiuto è arrivata intorno alle 19:40 di domenica. A gestire l’emergenza è stata la centrale del 118, che ha coinvolto il Soccorso Alpino di Verona su segnalazione dei vigili del fuoco. Le coordinate Gps indicavano un punto sul versante trentino dell’Adige, ma data la prossimità e la conoscenza del territorio, è stata attivata una squadra veronese, con il supporto di una seconda poco dopo.

I soccorritori hanno lasciato i mezzi nella zona dei Tommasi, per poi inoltrarsi nel bosco seguendo un sentiero che conduce a Rocca Pia. Da lì, si sono avventurati fuori traccia, in un’area caratterizzata da vegetazione fitta, alberi abbattuti e tratti rocciosi particolarmente ripidi. Dopo un primo contatto vocale, hanno localizzato gli escursionisti circa 250 metri più in basso rispetto al punto indicato dal Gps.

L’uomo e la donna si trovavano in compagnia del loro cane, un golden retriever di circa 40 chili. I tecnici del soccorso alpino li hanno attrezzati con imbragature e caschi, assicurandoli con corde per risalire in sicurezza fino al sentiero principale. Durante l’operazione, uno dei soccorritori si è occupato di condurre l’animale al guinzaglio.

L’intervento si è concluso intorno alle 23:45, senza conseguenze per i due escursionisti né per l’animale.