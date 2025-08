Weekend di festa ad Arcole con musica anni ’70 e Dj set

È tutto pronto per “Arcole in Festa”: un fine settimana di musica e divertimento.

Ad Arcole è tutto pronto per un fine settimana di festa all’insegna della musica, del divertimento e del goloso junk food. Venerdì 1 e sabato 2 agosto, il Centro Culturale di Arcole, in piazza Poggi, si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto per accogliere l’edizione estiva di “Arcole in Festa”.

Due le serate in programma, entrambe con inizio alle 21:30 e ingresso gratuito. Si parte venerdì 1 agosto con l’energia travolgente della “Disco Inferno 70”, lo show musicale ispirato alla leggendaria disco music degli anni Settanta e Ottanta, a cura di Radio 80. Luci, costumi, coreografie e hit senza tempo accompagneranno il pubblico fino alla mezzanotte.

Sabato 2 agosto, invece, spazio ai ritmi latini e alla dance con DJ Mattia “El Sonero”, noto per le sue selezioni musicali capaci di far ballare tutte le generazioni. Anche in questa occasione la musica animerà la piazza fino a mezzanotte.

Per tutta la durata dell’evento sarà attivo uno stand gastronomico con bibite fresche, cocktail, panini e patatine. L’accesso è libero e il parcheggio gratuito.