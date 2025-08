Ponte di Ferragosto a Verona: cultura protagonista con l’apertura dei musei civici.

Verona per Ferragosto propone un fine settimana all’insegna dell’arte e della cultura: per l’occasione i musei civici saranno aperti. Per il ponte dell’Assunta, ci sarà quindi la possibilità di esplorare il patrimonio storico e artistico della città anche nei giorni di festa.

Zero code.

Chi desidera evitare code e attese può prenotare la propria visita e acquistare i biglietti in anticipo sul sito ufficiale museiverona.com, scegliendo anche la fascia oraria preferita.

Tutti i musei aperti nel weekend di Ferragosto.

Dall’Arena di Verona, aperta ogni giorno dalle 9 alle 19 (con chiusura anticipata nei giorni di spettacolo), alla Casa di Giulietta, che ospita la mostra Pictures from Juliet. Charles Dickens a Verona nel 1844 al quarto piano, le proposte sono numerose.

Al Museo di Castelvecchio (10-18) prosegue, nella sala Boggian, l’esposizione Fascismo Resistenza Libertà. Verona 1943-1945, prorogata per il grande interesse di pubblico.

Le Arche Scaligere, visitabili da venerdì a domenica, saranno aperte dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti (10-18) si potranno ammirare, tra le altre, le mostre Lo Studio sul colle (dedicata a Guido Trentini e Angelo Zamboni), Soundborders di Jacopo Mazzonelli, la rassegna tematica Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura | Aria, lo spazio espositivo dedicato a Renato Birolli e vis-à-vis, dialogo tra opere delle collezioni civiche.

Al Museo Archeologico al Teatro Romano (10-18) spicca l’installazione speciale Un gladiatore dal Colosseo a Verona, che espone una lastra marmorea originale proveniente dal Colosseo, grazie alla collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo.

Anche il Museo degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle” alla Tomba di Giulietta, il Museo di Storia Naturale e il Museo Lapidario Maffeiano saranno regolarmente aperti con orario 10-18.

Chiusure temporanee al Museo di Storia Naturale.

L’unica eccezione riguarda il Museo di Storia Naturale, che rimarrà chiuso al pubblico nei giorni feriali dal 19 al 22 agosto e dal 26 al 29 agosto per lavori estivi. Resterà comunque aperto nei weekend e sarà sempre accessibile per ricercatori, utenti degli uffici, della biblioteca e della Sala Conferenze “Sandro Ruffo” (ingresso da via Museo 2).