L’anniversario di Barbarani al Verona Piano Festival: appuntamento a Villa Polfranceschi di Poiano.

Martedì 5 agosto, a Villa Polfranceschi di Poiano, torna il Verona Piano Festival con un omaggio al poeta veronese Berto Barbarani, in occasione dell’80esimo anniversario della sua morte. La serata, intitolata Giulieta e Romeo, unisce musica e poesia in un evento che intreccia la narrazione dei celebri versi del “cantor de Verona” con le note di Sergej Prokof’ev e Claude Debussy.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21, ma già dalle 20.30 il pubblico potrà partecipare a una visita guidata alla villa, a cura di Girolamo de’ Vargatari. In chiusura, per tutti i partecipanti, è prevista una degustazione di vini offerta da Cantine di Verona.

Sul palco, gli attori Sabrina Modenini e Andrea de Manincor daranno voce alle parole tratte dal poemetto Giulieta e Romeo, accompagnati da brani tratti dal balletto di Prokof’ev — nella versione per pianoforte solo — e dalle atmosfere impressioniste di Debussy, in un’alternanza tra versi dialettali e suggestioni musicali.

L’appuntamento si inserisce all’interno di un programma più ampio che, per cinque mesi, porta la musica classica in ville e palazzi storici del territorio veronese. Dopo l’omaggio a Ravel a Villa Arvedi, quello a Barbarani rappresenta il secondo evento dedicato a grandi figure della cultura, in un intreccio tra arte, storia e paesaggio.

Il concerto si terrà anche in caso di maltempo, grazie alla disponibilità di spazi coperti. I biglietti sono acquistabili su veronapianofestival.it, vivaticket.it e presso i punti vendita autorizzati. Saranno disponibili anche sul posto a partire dalle ore 20.