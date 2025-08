Verona, controlli della velocità: autovelox mobili in sei strade

Sicurezza stradale a Verona: controlli della velocità con autovelox e telelaser e presidio fisso a Veronetta.

Anche nella settimana dal 4 agosto, la Polizia Locale di Verona intensifica i controlli sulle strade cittadine con autovelox per contrastare l’eccesso di velocità, una delle principali cause di incidentalità urbana.

Le pattuglie con autovelox e telelaser saranno attive su sei arterie a scorrimento e strade di quartiere: via Montorio, via A. Da Legnago, via Piatti, via Carnia, viale del Brennero e lungadige Attiraglio. Resta operativa anche la postazione fissa in tangenziale Nord, all’altezza dell’uscita di Santa Lucia, un punto già noto per la presenza dei rilevatori.

Accanto ai controlli stradali, prosegue anche l’attività di prossimità sul territorio, con la presenza dell’Ufficio Mobile della Polizia Locale nella zona di Veronetta, in particolare tra piazza Santa Toscana e Lungadige Porta Vittoria. Gli agenti saranno a disposizione dei cittadini da lunedì a sabato, al mattino dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 13.30 alle 19, offrendo un presidio fisso per ascolto, segnalazioni e informazioni.