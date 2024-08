Stop alle barriere architettoniche: arriva l’ascensore al Pollicino e al Verdi.

Nelle scuole comunali di Verona si abbattono le barriere architettoniche: arriva l’ascensore al Pollicino e al Verdi. Succede al nido d’Infanzia “Pollicino” a Veronetta, dove sono iniziati i lavori per la realizzazione di una piattaforma elevatrice. E alla scuola secondaria “Verdi” in Borgo Santa Croce dove sono in corso i lavori per dotare l’edificio di un ascensore.

Entrambi gli interventi hanno l’obiettivo di rendere aule e spazi comuni accessibili a tutti i bambini e bambine, ragazzi e ragazze che frequentano i due istituti dotandoli di impianti oggi assenti.

Nido Pollicino.

I lavori appena iniziati oggi e termineranno prima che i bambini e le bambine inizino il loro anno educativo. Si interviene all’interno dell’edificio per dotarlo di una piattaforma elevatrice che colleghi i diversi piani della struttura dove sono presenti soggiorni e laboratori dedicati alle attività educative e didattiche del nido d’Infanzia. Il costo dell’opera è di 100 mila euro.

Secondaria Verdi.

Già in corso alle scuole Verdi in 6^ Circoscrizione i lavori per la realizzazione di un ascensore esterno che collegherà i due piani dell’edificio. Un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche che renderà le scuole Verdi senza limiti di accesso. Qui il costo dell’opera è di 144 mila euro.