Tra stelle e lirica, a Verona una serata intera con il naso all’insù

“E lucevan le stelle”, serata tra astri e lirica organizzata dalla terza Circoscrizione di Verona.

Una serata dove la magia dell’opera si unisce al fascino dell’astronomia, da assaporare su un plaid con il naso all’insù. Sono questi gli ingredienti dell’evento E lucevan le stelle, organizzato dalla Circoscrizione 3^ in collaborazione con l’Associazione Culturale La Bugia, il Circolo degli Astrofili Veronesi e gli Orti di San Giuseppe.

Uno spettacolo da non perdere in programma domenica 14 luglio alle ore 21.30 agli Orti di San Giuseppe, luogo incantevole e caratteristico di San Massimo, noto per la sua missione di recupero sociale attraverso l’agricoltura.

E lucevan le stelle sarà un’occasione unica per coniugare la bellezza della lirica con l’incanto della volta celeste, partendo dalla suggestione della celebre aria del pittore Mario Cavaradossi dal terzo atto della Tosca di Puccini.

Le bellezze del cielo.

Grazie alla preziosa collaborazione con il Circolo degli Astrofili Veronesi, i partecipanti avranno la possibilità di lasciarsi incantare dalle bellezze del cielo, accompagnati dalla profondità della musica che da sempre ha tratto ispirazione dalle stelle.

La serata vedrà la partecipazione del soprano Anna Maria Cimolin e del tenore Michele Zanderigo, accompagnati al pianoforte dal giovane Maestro Pietro Campara. La presentazione dell’evento sarà affidata ad Anna Paola Gini, professoressa veronese appassionata divulgatrice d’opera.

Lo spettacolo sarà ad ingresso libero, con la possibilità di fare una donazione per sostenere le attività degli Orti di San Giuseppe, progetto sociale di grande valore di San Massimo. L’evento è stato presentato dal presidente della Circoscrizione 3^ Riccardo Olivieri con alcuni rappresentanti dell’Associazione culturale La Bugia, del Circolo degli Astrofili Veronesi e Orti di San Giuseppe.