Verona, al via la stagione concertistica dei “Virtuosi”: tutte le date

Prenderà il via il 17 gennaio a Verona la 26esima stagione concertistica de “I Virtuosi Italiani“: le date. Si tratta di un appuntamento importante per gli amanti della musica classica e delle contaminazioni artistiche. Il programma, che si estenderà fino al 16 maggio, si articolerà in 12 concerti ospitati tra il Teatro Ristori e lo Spazio San Pietro in Monastero, due location simboliche della città scaligera.

La nuova stagione propone molte esperienze musicali che spaziano dai grandi classici di Bach, Vivaldi, Mozart e Tchaikovsky, fino a omaggi a Ennio Morricone, sonorità gospel e suggestioni flamenco. Un’offerta unica che celebra il connubio tra tradizione e modernità, coinvolgendo sia artisti di fama internazionale che giovani talenti emergenti.

Gli appuntamenti clou.

Serata inaugurale (17 gennaio) . Oleg Caetani dirigerà il capolavoro di Rimsky-Korsakov, Mozart e Salieri, accompagnato da Histoire du Soldat di Igor Stravinskij.

. dirigerà il capolavoro di Rimsky-Korsakov, Mozart e Salieri, accompagnato da Histoire du Soldat di Igor Stravinskij. Tesori del Barocco Veneziano (23 gennaio) . Gianfranco Bortolato eseguirà opere rare di compositori come Bigaglia e Ristori.

. eseguirà opere rare di compositori come Bigaglia e Ristori. Omaggio a Mozart (30 gennaio) . Sergej Krylov proporrà un programma interamente dedicato al compositore.

. proporrà un programma interamente dedicato al compositore. Concerto della pace (20 febbraio) . Ulf Schneider esplorerà repertori raffinati con il Trio Jean Paul.

. esplorerà repertori raffinati con il Trio Jean Paul. Cinema fantasy (27 marzo) . Federico Mondelci eseguirà brani tratti da celebri colonne sonore in omaggio a Ennio Morricone.

. eseguirà brani tratti da celebri colonne sonore in omaggio a Ennio Morricone. Serata sinfonica (16 maggio). Julian Rachlin, insieme all’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, concluderà la stagione con Mendelssohn-Bartholdy e il celebre Concerto per violino e orchestra op.64.

Eventi Crossover.

Il cartellone prevede tre serate crossover, che intrecciano la musica classica con altri generi.

Fandango (30 marzo), un viaggio nelle sonorità flamenco con Giulio Tampalini e Anna Violetta Beschi .

(30 marzo), un viaggio nelle sonorità . Il Concerto di Carnevale (26 febbraio), un percorso musicale attraverso gospel, musica Disney e revival anni ’50 e ’60.

Inoltre, proseguono le iniziative di coinvolgimento delle scuole e dell’Università di Verona, che offrono a studenti e famiglie l’opportunità di partecipare a prove orchestrali e concerti a tariffe agevolate.

Biglietti e Info.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale de I Virtuosi Italiani e sulle piattaforme online come Vivaticket e GetYourGuide. Oppure alla biglietteria di piazzetta Ottolini 9 a Verona.