A Verona apre lo sportello gratuito per il sostegno psicologico: come, dove e quando.

Sarà attivo a Verona in Circoscrizione 1, lo sportello gratuito “Lo Psicologo Ti Ascolta”, un sostegno psicologico per tutti i cittadini. In un momento storico caratterizzato da pressioni di vario genere, l’importanza del benessere mentale è più evidente che mai. Per offrire un supporto concreto a chi sente di attraversare momenti di difficoltà, è stato istituito uno sportello gratuito di supporto psicologico. Si tratta di: “Lo Psicologo Ti Ascolta“, promosso da psicologi e psicoterapeuti volontari.

Questa iniziativa, nata dalla volontà di offrire un valido spazio di ascolto e riflessione, si propone di essere un punto di riferimento. Rivolta a ogni cittadino che si trovi ad affrontare disagi di natura familiare, lavorativa, personale o relazionale. Grazie alla disponibilità di professionisti qualificati, questo sportello offre la possibilità di affrontare e superare le sfide quotidiane con un confronto aperto.

L’incontro informativo.

Il 27 aprile, alle 10 nella sede della Fevoss in via Santa Toscana, si terrà un incontro informativo sul progetto “Lo Psicologo Ti Ascolta”. Sarà l’occasione per scoprire come usufruire del servizio di supporto psicologico gratuito.

Da 3 a 8 colloqui di supporto psicologico di 45 minuti: dove e quando.

Gli incontri si terranno nella sala Fevoss in Via Santa Toscana 9 a Verona. È possibile prenotare un appuntamento per ricevere supporto psicologico chiamando il numero 3395983635. L’organizzazione è flessibile e si adatta alle esigenze dei cittadini. Pertanto gli appuntamenti possono essere fissati in qualsiasi giorno della settimana, previo accordo telefonico.

Chi può partecipare.

Lo sportello è aperto a tutti i cittadini adulti, adolescenti, coppie e anziani, che sentano il bisogno di un supporto psicologico. Non esistono discriminazioni né limiti di età: chiunque si senta in difficoltà è il benvenuto.

Una collaborazione ad hoc.

Questa lodevole iniziativa è resa possibile grazie al contributo della 1^ Circoscrizione e all’organizzazione di Pronto Psicologo Verona. È un esempio tangibile di come la collaborazione tra istituzioni e professionisti possa portare benefici concreti alla comunità.

In un mondo sempre più frenetico e complesso, prendersi cura della propria salute mentale è un atto di responsabilità verso se stessi e verso gli altri. “Lo Psicologo Ti Ascolta” si propone di essere un faro di sostegno e speranza per tutti coloro che desiderano affrontare le proprie sfide con coraggio e determinazione.