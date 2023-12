Presentata la stagione degli sport invernali con Fisi Verona.

È stata illustrata oggi, giovedì 14 dicembre nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero a Verona, la stagione 2023/24 dei campionati promossi dalla sezione veronese di Fisi, Federazione Italiana Sport Invernali. Il Campionato provinciale nella specialità sci alpino, aperto a tutte le categorie e organizzato dallo Ski club Verona, si svolgerà il 17 marzo sulle piste della Polsa di Brentonico, dove si attendono oltre cento iscritti. Sempre per lo sci alpino, sono previste altre prove in territorio regionale per le categorie allievi, ragazzi, cuccioli, baby cuccioli, senior e master.

Sci nordico a Velo e San Giorgio.

Per lo sci nordico, invece, gli atleti senior, giovani, allievi, ragazzi, cuccioli e baby cuccioli, inizieranno con le prime gare organizzate dallo sci club Orsi Bianchi di Velo – condizioni delle piste permettendo – già il 30 dicembre nella Conca dei Parpari. Un secondo appuntamento nella stessa specialità, promosso dallo sci club Bosco Chiesanuova, è fissato per l’11 febbraio a San Giorgio. Anche per lo sci nordico sono in calendario, per gli sciatori veronesi, altre prove sulle montagne del resto del Veneto.

Infine, il 12 febbraio, ancora sulle piste della Polsa, Fisi Verona organizzerà la gara di Slalom Gigante aperta a tutti gli iscritti alle società affiliate Fisi, sia del territorio scaligero che delle province limitrofe.

Il consiglio Fisi.

Accanto al presidente Paolo Menapace, nel consiglio di Fisi, siedono: Roberto Lazzarini, Andrea Spiniella, Franco Brunelli, Federico Canteri, Gianni Segala, Gianni Bonetti (consigliere tecnico) e i consiglieri-atleti Andrea Dalla Valle e Alfredo Salerno. Gli iscritti alle società affiliate Fisi nel veronese sono oltre mille.

Alla presentazione sono intervenuti: il presidente della Provincia, Flavio Pasini; il presidente onorario di Fisi Verona, Franco Todesco; il presidente dello Ski Club Verona, Alfredo Salerno e quello dello Sci Club Costabella; Antonio Bonafini e il responsabile per Fisi Verona dello sci nordico, Franco Brunelli. Erano, inoltre, presenti il consigliere regionale Daniele Polato e il presidente di Atf, Pier Giorgio Schena.