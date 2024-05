Il Forrest Gump del Veneto corre contro il cancro, tra le tappe anche l’Arena di Verona.

Denis Ceccato, il Forrest Gump del Veneto, ha percorso 300 km per una nobile causa, unendosi a tre suggestive partenze, di cui una dall’Arena di Verona. Questo atleta coraggioso, con la sua straordinaria determinazione e generosità, ha intrapreso una maratona dalla valenza non solo sportiva, ma anche umanitaria: la raccolta fondi per la ricerca contro il cancro.

La corsa ha attraversato 5 province, catturando l’attenzione di un vasto pubblico desideroso di contribuire a una causa così importante. La sua impresa non è solo una dimostrazione di resistenza fisica, ma anche un messaggio di speranza e solidarietà per coloro che combattono questa malattia.

L’evento, denominato “Veneto for Life”, ha preso il via il 25 aprile da Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, con un gruppo di maratoneti determinati a fare la differenza. Il 26 aprile, il percorso è partito da Villa Pisani a Strà, con una toccante partenza davanti all’Istituto Oncologico Veneto di Padova, per poi dirigere verso il Santo di Padova e il Prato della Valle.

Ma la tappa più suggestiva è stata quella del 27 aprile, quando Denis Ceccato ha dato il via dall’Arena di Verona, affrontando gli ultimi 100 km del percorso accompagnato da altri coraggiosi runners. Il tragitto ha attraversato diversi scenari fino a raggiungere San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova.

Questa non è soltanto una maratona, ma una missione di solidarietà. Il ricavato dell’evento è stato devoluto a sostegno dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova, contribuendo alla ricerca, prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. Un gesto di straordinaria generosità che dimostra quanto la forza dell’individuo possa fare la differenza nella lotta contro una delle malattie più temute al mondo.