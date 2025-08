San Michele Extra: i vecchi capannoni dell’ex Da Vinci rinascono

L’ex “Leonardo Da Vinci” rivive: nuovi spazi a San Michele per i giovani veronesi.

Approvato il progetto da 270 mila euro per riqualificare gli spazi dell’ex “Leonardo Da Vinci” a San Michele: ospiterà attività per i giovani veronesi. La Giunta comunale ha approvato il progetto per la riqualificazione funzionale di due capannoni in via Belluzzo, nel quartiere di San Michele Extra, un tempo sede dei laboratori dell’Istituto “Leonardo Da Vinci”. Gli spazi, da anni inutilizzati, saranno trasformati in un polo per attività socio-educative rivolte ad adolescenti e pre-adolescenti.

Il progetto, per un valore complessivo di 270 mila euro, rientra in una proposta finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il fondo europeo per l’Inclusione e la lotta alla povertà 2021-2027, che ha assegnato a Verona quasi 2,8 milioni di euro. Di questi, la somma destinata ai lavori sui capannoni è proprio quella approvata oggi dalla Giunta.

I lavori riguarderanno una superficie di circa 850 metri quadrati e comprenderanno opere edili e impiantistiche, con bonifica degli ambienti, sistemazione delle pavimentazioni, interventi sulle pareti e risanamenti strutturali mirati, oltre al rifacimento dei servizi igienici.

“Grazie all’impegno straordinario della Direzione Edilizia Pubblica, siamo arrivati in tempi record a questa decisione – spiega la vicesindaca e assessora al Patrimonio Barbara Bissoli –. Recuperiamo spazi pubblici dismessi per farne luoghi di incontro e crescita, dove i ragazzi potranno sviluppare competenze relazionali, affettive e sociali, attraverso iniziative concrete e inclusive”.

Il progetto nasce all’interno dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_20 – Verona, di cui il Comune è capofila, e risponde a un fabbisogno reale: offrire spazi e opportunità ai più giovani, in particolare in contesti urbani dove mancano luoghi dedicati a loro.