Attività più lunga per i tuoi bambini: a Verona le scuole dell’infanzia aperte fino alle 17.45.

Scuole dell’infanzia comunali aperte fino alle 17.45: al via a Verona i nuovi laboratori pomeridiani per i più piccoli. Teatro e psicomotricità nelle scuole Barbarani, Bentegodi, Carso, Poiano e Primo Maggio. Iscrizioni aperte dall’8 agosto

Da ottobre 2025 i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia comunali di Verona potranno rimanere a scuola fino alle 17.45, grazie a un nuovo ciclo di laboratori pomeridiani pensati per arricchire l’esperienza educativa e aiutare le famiglie nella gestione quotidiana.

A partire dall’8 agosto si aprono infatti le iscrizioni per le attività extra scolastiche dedicate ai piccoli dai 3 ai 6 anni, iscritti alle scuole Barbarani, Bentegodi, Carso, Poiano e Primo Maggio. I laboratori si svolgeranno dal 1° ottobre 2025 al 31 maggio 2026, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 16.00 – 17.45. Il costo mensile è di circa 30 euro.

Due le proposte principali: laboratori teatrali e percorsi di psicomotricità, pensati per stimolare l’espressività e lo sviluppo motorio dei bambini in un contesto ludico ed educativo. Le attività si aggiungono a quelle già presenti in orario scolastico, che da tre anni comprendono musica, scienze, inglese, educazione ambientale e interazione con gli animali.

Come iscriversi.

Le domande vanno inviate dall’8 al 22 agosto 2025, esclusivamente via email all’indirizzo: scuole.materne@comune.verona.it.

È necessario allegare il modulo di richiesta compilato e la copia del documento d’identità del genitore intestatario della pratica di iscrizione o conferma.

Il versamento della quota d’iscrizione (100 euro) dovrà essere effettuato entro il 5 settembre, utilizzando il bollettino che sarà disponibile entro il 27 agosto. In caso di mancato pagamento, la domanda sarà annullata.

Il servizio partirà solo al raggiungimento del numero minimo di 5 iscritti per ciascuna scuola. Le domande fuori termine potranno essere accolte solo se la sezione risulterà già attivata.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Verona.