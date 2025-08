Verona si rifà il look: un milione di euro per strade e parchi

La città cambia faccia: un milione di euro per strade più sicure e nuovi viali alberati a Verona.

Verona punta su sicurezza, decoro urbano e sostenibilità. La Giunta comunale ha approvato un nuovo piano da oltre un milione di euro per rimettere a nuovo strade e marciapiedi in Seconda e Terza Circoscrizione, e portare il verde anche dove oggi domina l’asfalto. Un intervento che parla direttamente ai cittadini e risponde alle segnalazioni raccolte nei quartieri, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e la mobilità quotidiana.

Lavori mirati e viali alberati.

Il progetto prevede manutenzioni mirate su oltre 20 vie, tra cui piazze, marciapiedi e strade secondarie spesso dimenticate. Dove la larghezza lo permette, nasceranno viali alberati: “Creiamo isole di verde nei quartieri, come nelle grandi città europee”, spiega l’assessore alle Strade Federico Benini, sottolineando come questi interventi servano “a garantire percorsi più sicuri e ordinati, e a dare una risposta concreta alle esigenze di chi vive la città ogni giorno”.

Uno degli interventi simbolo sarà in via Negrelli, dove con 200mila euro verrà realizzato un nuovo viale alberato che cambierà completamente l’aspetto della zona.

Strade e marciapiedi accessibili a tutti.

Non solo nuovo asfalto e alberi. I lavori saranno progettati per eliminare barriere architettoniche, garantendo percorsi più accessibili per anziani, persone con disabilità e famiglie con passeggini. “Investire nella manutenzione significa investire nella sicurezza quotidiana dei cittadini”, ribadisce Benini.

Dove si interviene.

In Circoscrizione 2, gli interventi riguarderanno: Piazza Avesa, via Giuseppe Sirtori, via XXIV Maggio, via Sabotino, via Baganzani, via Valdonega, via Aspromonte, via Locchi, via Monte Cimone, viale dei Colli, via Angelo Pasa e via San Martino.

In Circoscrizione 3, i cantieri si apriranno in: via Albere, via Vasco de Gama, via Anselmi, via Brunelleschi, via Longhena, via Rodi, via Umbria, via Pitagora, via Berardi e via Sant’Euprepio.

Il progetto ha già ricevuto il via libera unanime dei Consigli delle due Circoscrizioni e prenderà ufficialmente il via nella primavera del 2026.