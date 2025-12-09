Spavento per Federica Pellegrini: di corsa in ospedale con la figlia

Grosso spavento per Federica Pellegrini, e corsa in ospedale, al Sacro Cuore di Negrar, con la figlia Matilde in presa a convulsioni.

Grosso spavento per Federica Pellegrini che ieri è dovuta correre in ospedale, al Sacro Cuore di Negrar, con la figlia, la piccola Matilde, in preda a convulsioni. E’ la stessa campionessa a raccontarlo sui social, aggiungendo che era già accaduto in passato e che ora lei e il papà della piccola, Matteo Giunta, faranno fare tutti gli accertamenti alla bimba per capire bene di cosa si tratta.

“Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco – racconta allarmata la Pellegrini sui social -. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava ….

L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura”. Poi la corsa in ospedale: “Appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso”.