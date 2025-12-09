Arena sostiene Valeggio 2028: “Va pensiero” sul ponte Visconteo

L’inno sul Mincio: il coro di Fondazione Arena canta il “Va pensiero” per sostenere Valeggio capitale della cultura.

Fondazione Arena in campo per Valeggio capitale 2028: il coro delle voci bianche canteranno il “Va pensiero” sul ponte Visconteo. La corsa di Valeggio sul Mincio verso il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028 riceve un sostegno di prestigio: la Fondazione Arena di Verona è scesa in campo, arricchendo il dossier di candidatura con un progetto musicale di grande impatto emotivo e simbolico.

Una delegazione del Comune di Valeggio, guidata dal consigliere Fabrizio Dall’Oca e dalla direttrice della candidatura, l’architetto Daniela Cavallo, ha recentemente incontrato i vertici di Fondazione Arena per definire i dettagli di questa strategica collaborazione.

Progetto: giovani talenti e ponte Visconteo.

Il perno dell’iniziativa, inserita nel dossier di Valeggio intitolato “Coltivare le persone”, è la valorizzazione delle nuove generazioni attraverso la musica lirica. L’evento clou vedrà protagonista il Coro di Voci Bianche della Fondazione Arena in un’esibizione unica: l’esecuzione del celebre “Va pensiero” dal Nabucco di Giuseppe Verdi, ambientata sul Ponte Visconteo di Valeggio.

Questa scelta non è casuale. Il “Va pensiero”, inno al risorgimento e alla speranza, si lega in modo naturale ai temi del dossier e alla storia del territorio. Valeggio sul Mincio e i suoi dintorni furono, infatti, teatro di aspri conflitti risorgimentali, da cui seppero poi “risorgere” per diventare luoghi di armonia. L’immagine di bambini che, attraverso l’arte, intonano un messaggio di rinascita e bellezza sul Ponte Visconteo, simbolo di Borghetto, trasmette l’alto valore della candidatura.

Il coro di Fondazione Arena.

Il Coro di Voci Bianche gestisce un corso propedeutico per i giovanissimi dai 3 ai 6 anni (coordinato da Selena Bellomi e Francesca Tondelli) e un corso avanzato (7-14 anni), diretto dal maestro Matteo Valbusa, dimostrando l’impegno della Fondazione nella formazione musicale d’eccellenza.