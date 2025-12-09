Ponte diga del Chievo di nuovo agibile: terminati i lavori per la sicurezza di ciclisti e pedoni.

Riapre il ponte diga del Chievo, via libera a pedoni e ciclisti: è stata quindi ripristinata la piena fruibilità della strada. Si tratta dela “striscia” che attraversa il ponte diga del Chievo, dedicata alla mobilità lenta. A seguito della conclusione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza, il ponte è nuovamente percorribile a pedoni e biciclette.

L’intervento si era reso necessario per procedere con la sostituzione completa dei parapetti, un’opera fondamentale per garantire l’incolumità e la sicurezza degli utenti che quotidianamente attraversano la struttura.

Con la riapertura ufficiale, comunicata dalle autorità competenti, si conclude l’interruzione temporanea che aveva interessato il passaggio. Pedoni e ciclisti possono ora tornare a utilizzare l’importante collegamento sul fiume Adige senza restrizioni.