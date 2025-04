Previsioni meteo, maggio porta a Verona il primo anticiclone africano della stagione: sole e caldo in città e provincia.

La fine del mese di aprile e l’inizio di maggio portano a Verona una svolta meteo con sole e caldo, e con quello che può essere considerato il primo vero passaggio dell’anticiclone africano per questa stagione. Quello, per capirci, che dalle nostre parti è conosciuto anche come “camelasso” (cit. Nicola Bortoletto alias meteo caprino veronese).

Sembra infatti ormai certo, come sottolineano gli esperti di meteo4verona, che l’intera settimana sarà dominata dal tempo stabile e dall’alta pressione, con “un crescendo delle temperature fino al weekend dove probabilmente toccheremo valori estivi, localmente anche superiori ai +30”. Questo per merito dell’anticiclone africano che favorirà un flusso di aria calda dal Nord Africa fin sull’Europa occidentale, soprattutto su Spagna e Francia.