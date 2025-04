Clima di Verona bocciato: la città al 61esimo posto nella classificanazionale del Sole 24 Ore.

Verona si piazza al 61esimo posto nella nuova classifica sul clima delle città italiane pubblicata dal Sole 24 Ore oggi lunedì 28 aprile, basata sui dati degli ultimi dieci anni rilevati da 3B Meteo. La graduatoria analizza 107 capoluoghi di provincia e valuta il benessere climatico attraverso quindici diversi parametri, come giornate di sole, ondate di calore, brezza estiva, umidità e precipitazioni estreme.

Anche quest’anno il primo posto spetta a Bari, mentre Verona si colloca oltre metà classifica, con un punteggio complessivo di 582,9. Scendendo nei dettagli, Verona mostra buoni risultati in alcuni ambiti, ma soffre in altri. Si distingue ad esempio per il basso numero di giorni con raffiche di vento superiori ai 30 nodi (9º posto nazionale) e per una discreta gestione dell’umidità relativa (10º posto). Più problematici invece il soleggiamento, dove la città è solo 68esima, e la circolazione dell’aria, che la vede al 79esimo posto.

Temperature.

Sul fronte delle temperature, Verona registra mediamente 74,6 giorni l’anno con temperatura percepita superiore ai 30 gradi, posizionandosi 61esima per l’indice di calore e 71esima per le ondate di calore, cioè i periodi di almeno tre giorni consecutivi con temperature elevate. Anche il caldo estremo non manca: sono 11,6 i giorni medi annui in cui la temperatura massima supera i 35°C, dato che la porta al 63esimo posto. Le notti tropicali, con temperature sopra i 20°C, sono circa 70 l’anno (49esimo posto).

Pioggia e nebbia.

Dal punto di vista delle precipitazioni, Verona è 55esima per intensità pluviometrica e 63esima per frequenza di eventi piovosi estremi. Non mancano i giorni di nebbia, circa 26 l’anno, che relegano la città all’89esimo posto su questo indicatore.

L’indagine del Sole 24 Ore, realizzata in collaborazione con 3B Meteo, analizza i trend climatici nel periodo 2014-2024. L’obiettivo è individuare le città italiane che offrono condizioni meteorologiche più favorevoli al benessere quotidiano. Rispetto alla precedente edizione, sono stati aggiunti cinque nuovi parametri di analisi per una valutazione ancora più dettagliata.

Clima, nel Veneto bene Venezia, Belluno “ni”.

Tra le città venete spicca Venezia, che conquista il 15esimo posto nella classifica generale. Il capoluogo lagunare si distingue anche per un importante primato: è la città italiana con il minor numero di giornate in cui la temperatura massima supera i 35 gradi, appena 0,4 giorni all’anno. Un risultato che premia Venezia soprattutto in un contesto di aumento delle ondate di calore estive.

Situazione più complessa per Belluno, che si colloca agli estremi opposti per alcuni indicatori. La città registra il valore più basso in Italia per ore medie di soleggiamento (6,7 ore al giorno) e il maggior numero di giorni fuori dal comfort climatico legato all’umidità (259,8 giorni l’anno). Belluno è anche ultima per numero di giorni freddi, con una media annua di 20,5 giornate sotto i 3°C. Ma ottiene un primato positivo: è la città con il minor numero di notti tropicali, cioè notti con temperature superiori ai 20 gradi, appena 14,3 all’anno.