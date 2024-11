Sistema bibliotecario di Verona: in vent’anni 10 milioni di prestiti.

Il Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona ha festeggiato il suo anniversario: in vent’anni 10 milioni di prestiti. In due decenni, il Sistema ha registrato 10,28 milioni di prestiti, raggiungendo oggi oltre 80 biblioteche collegate. Grazie a un efficiente sistema di interprestito, gli utenti possono richiedere gratuitamente il trasferimento di un libro tra le biblioteche aderenti, ricevendolo nella sede più comoda. Questo servizio è reso possibile dai fondi provinciali e dai contributi dei Comuni partecipanti, calcolati in base al numero di residenti.

Attualmente il Sistema conta circa 200 mila iscritti, un numero che continua a crescere soprattutto grazie alla recente introduzione di distributori automatici di libri nelle scuole superiori della provincia, permettendo agli studenti di accedere ai prestiti in modo comodo e innovativo.

Il valore complessivo dei libri prestati nel 2023 è stimato intorno ai 13,6 milioni di euro, con 4 milioni attribuiti ai soli interprestiti tra Comuni. Nell’arco di vent’anni, il Sistema Bibliotecario ha consentito ai cittadini veronesi un risparmio totale di circa 164,4 milioni di euro, rendendo i libri accessibili a tutti senza costi aggiuntivi per gli utenti.