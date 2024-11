Cambio ai vertici di Cadis 1898: ecco chi è il nuovo Presidente.

Cambio ai vertici di Cadis 1898: la storica azienda vitivinicola scaligera ha rinnovato il consiglio d’amministrazione e ha un nuovo Presidente. Roberto Soriolo ha passato il testimone a Gabriele Posenato.



Nato a Soave nel 1965 e laureato in Scienze Agrarie all’università di Padova, Gabriele Posenato dal 1996 è iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi, sposato padre di due figlie. È socio fondatore di “Agrea – Centro Studi”, una società di ricerca in campo fitoiatrico conosciuta in Italia e all’estero. È Consigliere del Consiglio d’amministrazione uscente di Cadis 1898, dove in passato, dal 2010 al 2015 aveva ricoperto l’incarico di Vicepresidente e prima ancora di Consigliere dal 2003 al 2010. È anche un appassionato musicista e chitarrista. Nel 2002 ha contribuito alla fondazione di “Wine&Guitar Clan” un’associazione no profit a scopo benefico che ha sostenuto progetti di numerosi enti.