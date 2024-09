Il sindaco di Verona Damiano Tommasi con la squadra maschile di pallacanestro dei Furiosi e la femminile di calcio a 5 Valpo Futsal.

Il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha incontrato a Palazzo Barbieri la squadra maschile di pallacanestro dei Furiosi, quest’anno Campioni D’Italia per la seconda volta, e la femminile di calcio a 5 Valpo Futsal, aggiudicatasi il titolo provinciale e la medaglia di bronzo alle finali nazionali. Ad accompagnare le squadre Sebastiano Danese presidente CSI Verona.

“Mi fa piacere condividere momenti come questo con persone che si impegnano per valorizzare, attraverso un personale operato sportivo e non solo, la propria città – sottolinea il sindaco Damiano Tommasi –. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra identità e del nostro legame con il territorio e ambiziosi di poter rappresentare Verona con i propri risultati di eccellenza a livello nazionale e internazionale”.