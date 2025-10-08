Stop al degrado notturno a Veronetta : il parco urbano di 16 ettari, sarà recintato e chiuso di sera.

La sicurezza prima di tutto nei nuovi spazi verdi di Veronetta: il grande parco sarà recintato e chiuso di sera. Il vasto sistema di parchi urbani di 16 ettari, che si estende tra l’ex Caserma Passalacqua e la Provianda, sarà dotato di una recinzione per garantirne maggiore cura e sicurezza per i cittadini. Questa misura comporterà la limitazione dell’accesso nelle ore serali.

La recinzione risponde alle richieste del Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico della Prefettura ed è stata evidenziata come necessaria anche dalle Forze dell’Ordine a seguito di un sopralluogo effettuato a gennaio 2024, in risposta a criticità persistenti segnalate dall’Amministrazione comunale nel novembre 2023 in aree come Santa Toscana, Porta Vescovo, Santa Marta e i Bastioni.

Dove saranno installate le barriere.

L’opera di recinzione sarà realizzata interamente a spese di una delle aziende facenti parte dell’ATI “Recupero Passalacqua Santa Marta,” l’attuatrice del progetto di riqualificazione. Le recinzioni verranno posizionate in punti strategici per delimitare le aree e aumentare la sicurezza: tra via Carlo Vanzetti e i parchi. Tra il Parco della Provianda e l’ambito universitario di Santa Marta. Tra il Parco B2 e il Parco Sportivo.

L’assessora alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi, ha specificato che la recinzione sarà affiancata da ulteriori strumenti di prevenzione: “La recinzione sarà affiancata da altre misure di deterrenza quali il sistema di illuminazione e la videosorveglianza“.