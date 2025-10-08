Lutto nel calcio veronese: addio a Riccardo, aveva solo 33 anni

Riccardo, il centrocampista veronese, morto per malattia a soli 33 anni: il calcio in lacrime.

Il calcio veronese piange Riccardo Toro: il centrocampista della Polisportiva Quaderni è morto domenica 5 ottobre, a soli 33 anni. Riccardo ha combattuto fino all’ultimo, contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente l’ambiente calcistico veronese e tutta la comunità che gli era vicina.

In poche ore i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio e ricordi. Non solo i compagni e gli amici più stretti, ma anche società sportive e avversari in campo hanno voluto salutare Riccardo, un ragazzo capace di lasciare un segno ben oltre le partite. Raldon, Illasi, Villafranca e ChievoVerona sono solo alcune delle realtà che hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia.

Il giovane vestiva la maglia gialloblù del Quaderni, squadra militante in Prima Categoria, ma per chi lo conosceva era molto di più di un calciatore: era un compagno e un amico.

“Un giocatore, ma soprattutto un amico vero che in pochissimi anni è riuscito a entrare nel cuore di tutti i componenti della nostra grande famiglia”, si legge nel messaggio di addio della Polisportiva Quaderni. I funerali si terranno giovedì 9 ottobre alle 15 nella basilica di Santa Teresa a Verona.