Auto in fiamme sull’autostrada A4, code e traffico nel caos

Auto in fiamme lungo l’autostrada A4.

Traffico nel caos e lunghissime code nella mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre, a causa di un’auto in fiamme sulla carreggiata ovest dell’autostrada A4, tra i caselli di Soave e Verona est. Il mezzo, secondo le prime informazioni, avrebbe preso fuoco sulla carreggiata, per cause ancora da accertare.

Inevitabili le lunghissime code in direzione Milano. Il casello di Soave risulterebbe parzialmente chiuso. Sul posto vigili del fuoco e mezzi di soccorso.

++ notizia in aggiornamento ++