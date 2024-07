Sicurezza sull’Adige, inaugurato il ponte in Basso Acquar

Lavori per la sicurezza sull’Adige, inaugurato il ponte sul fiume in Basso Acquar.

È stato inaugurato a Verona nella mattinata di oggi, venerdì 19 luglio, il completamento di un rilevante lavoro per la sicurezza dell’Adige, curato dalle strutture regionali del Genio Civile, nel quale è stato inserito anche un ponte in corrispondenza del ramo secondario del fiume, in località Basso Acquar.

“Parliamo di 3 milioni di euro di investimento – dice l’assessore regionale al Dissesto idrogeologico Gianpaolo Bottacin – per rinforzare gli argini sia in destra che in sinistra del fiume, con a completamento anche una passerella che ha come scopo principale il suo utilizzo per la sicurezza idraulica, ma che diventa anche percorso ciclabile quando il tempo lo permette, quindi con valenza turistica e sociale”.

“Unire le due finalità – prosegue l’assessore – è anche una dimostrazione di positiva sinergia tra amministrazioni, in questo caso attuata con il Comune, che ha curato gli aspetti collegati alla ciclabile”. Nei soli ultimi tre anni – conclude Bottacin – sono ben venticinque i cantieri della Regione per la sicurezza idraulica del territorio e conseguentemente dei cittadini per quasi 12 milioni di euro di investimento che abbiamo dedicato al Comune di Verona”.

Il territorio si arricchisce così di un nuovo itinerario ciclo pedonale che collega Basso Acquar al Lazzaretto e a Forte Santa Caterina. E i ciclisti di Fiab non hanno perso tempo: sono stati loro, in sella alle loro bici, i primi a percorrere il nuovo percorso ciclopedonale che da Basso Acquar porta al nuovo ponte.