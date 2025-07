Sono state 243 le multe per gli automobilisti di Verona nei primi tre giorni di “vera” attivazione dei semafori Photored.

Sono state 243 le violazioni accertate dalla polizia locale di Verona, con conseguenti multe, nei primi tre giorni di attivazione, dopo il periodo di prova, dei nuovi sistemi di controllo automatico dei semafori Photored, installati in quattro incroci strategici della città. Le telecamere, operative esclusivamente durante il semaforo rosso, hanno colto sul fatto tutti gli automobilisti che attraversavano l’incrocio nonostante il divieto.

Dal 1° al 3 luglio, le infrazioni rilevate sono state distribuite così:

Viale Cristoforo Colombo – via Melchiorre Maldonado: 76 violazioni

– via Melchiorre Maldonado: Via Barana – via Rosa Morando: 41 violazioni

– via Rosa Morando: Corso Venezia – via Porto San Michele: 82 violazioni

– via Porto San Michele: Via Faccio – ponte San Francesco: 44 violazioni.

Le conseguenze non sono di poco conto: in totale per le multe rilevate ai semafori di Verona sono stati decurtati 1.458 punti patente, con sanzioni che variano da 116,90 euro a 222,67 euro, a seconda della fascia oraria e della tempestività del pagamento. Per ogni infrazione, è prevista la perdita di sei punti dalla patente – che raddoppiano a dodici per i neopatentati. In caso di recidiva entro due anni, scatta anche la sospensione della patente da uno a tre mesi.