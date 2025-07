Da oggi, primo luglio, scattano le multe per chi passa con il rosso nei quattro incroci di Verona dotati di semafori Photored.

Come ampiamente anticipato, da oggi, primo luglio, ai semafori PhotoRed di Verona scattano le multe per chi passa con il rosso. Ovvero nei quattro incroci tra viale Colombo e via Da Vico, tra via Faccio e Breccia Capuccini, in via Barana all’altezza di Porta Vescovo e in viale Venezia all’altezza dell’incrocio per girare in direzione Porto San Pancrazio.

“Con la mezzanotte di ieri – spiega Stefania Zivelonghi, assessora alla Sicurezza – è terminato il periodo di sperimentazione e ora le violazioni saranno sanzionate. Nell’arco di quattro settimane abbiamo quantificato e comunicato le violazioni commesse nei soli 4 incroci monitorati e in un’unica direzione degli stessi, violazioni che sono state mediamente più di 500 ogni settimana. Ancora troppe e per questo rinnoviamo l’appello al senso di responsabilità di tutti gli automobilisti”.

Le multe.

Con l’appIO è possibile ricevere la multa direttamente sul telefonino e visualizzarla in tempi rapidi in modo da poter approfittare dello sconto del 30% se si paga entro 5 giorni. Si tratta di uno strumento efficace, che si invita a scaricare utilizzare.

Le sanzioni prevedono un importo diurno pari a 167 euro, ridotto del 30% se pagato entro 5 giorni, e notturno: dalle 22 alle 7 del mattino la sanzione aumenta a 222,67 euro. I punti decurtati dalla patente saranno 6 e 12 per i neopatentati. Se la stessa violazione viene commessa entro i due anni successive, oltre alle sanzioni già citate, inclusa la decurtazione dei punti, è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi.