Con sei dosi di cocaina addosso, si nasconde nel market: raggiunto e arrestato

Un 42enne è stato arrestato per spaccio dai carabinieri durante un controllo nella zona di Veronetta.

Arrestato per spaccio in zona Veronetta: alle 18 di ieri, 29 giugno, i carabinieri, in quel momento in transito su via XX Settembre, decidono di fermare ed effettuare un controllo di un soggetto tunisino, 42enne, già noto alle forze dell’ordine, che ha cercato di nascondersi all’interno di un market dopo aver visto la pattuglia.

Il suo tentativo di nascondersi non è passato inosservato ai carabinieri della Radiomobile che, entrati all’interno del market, hanno colto sul fatto l’uomo mentre cercava di nascondere sotto una busta di plastica lo stupefacente in suo possesso. Tutta la cocaina in suo possesso, 6 dosi per un totale di 4.2 grammi, è stata sequestrata insieme a un cutter della lunghezza di 15 cm, che l’uomo nascondeva in tasca; per tali motivi, veniva condotto in caserma per gli approfondimenti del caso.

Informata l’autorità giudiziaria, il ragazzo marocchino è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato ristretto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona in attesa di giudizio direttissimo, che si è celebrato nella mattinata odierna, al termine del quale il giudice ha convalidato l’arresto, applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Verona sino al prossimo ottobre e disposto il rinvio del processo a seguito dei richiesti termini a difesa.