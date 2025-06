Verona, al via i controlli con le telecamere al semaforo: multe salate per chi passa con il rosso.

Da domani 1 luglio Verona intensifica la lotta contro chi ignora il semaforo rosso: diventano operative le telecamere “T-Red”, pronte a immortalare (e a dare multe) i trasgressori in quattro punti nevralgici del traffico cittadino.

Ancora poche ore di tregua per chi è abituato a non fermarsi al rosso: a Verona, a partire dalla mezzanotte del 1° luglio, le telecamere T-Red inizieranno ufficialmente a sanzionare gli automobilisti indisciplinati. Dopo un intero mese di test senza conseguenze economiche, ora scatteranno verbali e decurtazioni di punti.

Dove sono.

I nuovi occhi elettronici sono posizionati in corrispondenza di alcuni snodi a rischio incidenti.

Viale Colombo con Via Tommaso Da Vico.

Incrocio Via Faccio e Breccia Cappuccini (Ponte San Francesco).

Via Barana con Via Rosa Morando (zona Porta Vescovo).

Viale Venezia all’altezza di Via Porto San Michele (direzione Porto San Pancrazio).

Il test.

Durante il mese di giugno, ogni passaggio col rosso è stato registrato ma non punito, una sorta di “avviso” per abituare i conducenti alla nuova sorveglianza. I numeri raccolti nelle settimane di monitoraggio raccontano una tendenza incoraggiante: nel corso della terza settimana si sono contate 566 violazioni, in calo rispetto alle 593 della settimana precedente. Anche il flusso di traffico è leggermente diminuito: 396.605 passaggi contro i 407.014 veicoli registrati sette giorni prima.

Nel periodo di collaudo, su quasi 400mila veicoli a settimana, la quota di infrazioni ha sfiorato lo 0,14%, ma la percentuale è calata grazie anche alle campagne informative del Comune.

Se i sistemi fossero stati operativi durante il test.

Solo in Via Faccio si sarebbero contati 105 verbali in sette giorni. Via Barana avrebbe totalizzato 91 multe, Viale Venezia avrebbe collezionato 206 sanzioni mentre Viale Colombo sarebbe salito a 164.

Ora si fa sul serio: quanto saranno salate le multe.

Chi attraverserà l’incrocio con il rosso rischierà una multa di 167 euro, che scende a 116,90 euro se pagata entro 5 giorni. Attenzione agli orari: di notte, dalle 22 alle 7, la sanzione sale a 222,67 euro, riducibili a 155,87 euro con pagamento rapido. Il colpo più doloroso, però, è per la patente: 6 punti in meno per i conducenti esperti, ma i neopatentati vedranno raddoppiare la decurtazione a 12 punti. In caso di recidiva, cioè due infrazioni identiche entro due anni, si aggiunge pure la sospensione della patente da uno a tre mesi.