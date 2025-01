Verona “regala” una seconda vita agli alberi di Natale: ecco come fare

Iniziativa del comune di Verona con Amia: “Dai una seconda vita al tuo albero di Natale”. Ecco come fare e dove portarlo.

Una seconda vita per l’albero di Natale, anche dopo le feste: l’iniziativa è del comune di Verona. Gli abeti utilizzati per le decorazioni natalizie dovrebbero continuare a vivere anche dopo le feste. Le serre di Amia li ritirano per ripiantarli in aree idonee della città. L’appuntamento è venerdì mattina, 10 gennaio, dalle 8.30 alle 12.30.

L’amministrazione comunale invita quindi i cittadini che hanno utilizzato abeti e pini veri per l’allestimento degli alberi di Natale a portarli alle serre di Amia dopo l’Epifania: saranno ripiantati in luoghi idonei nelle aree verdi della città.

“Hai scelto di avere in casa un albero di Natale vero? Non sai che farne dopo l’Epifania? Non gettarlo nei rifiuti o piantarlo in un luogo non idoneo come un giardino adiacente a edifici – sottolinea l’assessore all’Arredo urbano, Federico Benini – ma portalo nelle serre di Amia. Daremo al tuo albero una seconda vita, collocandolo in un’area verde comunale adeguata ad accoglierlo, dove possa crescere rigoglioso. Contribuirai a creare un ambiente più vivibile, a una migliore qualità dell’aria e evitando di abbandonare una risorsa naturale”.

L’appuntamento per la consegna degli alberi è per il primo venerdì dopo l’Epifania, venerdì 10 gennaio, dalle 8.30 alle 12.30, nelle serre di Amia in via della Diga 1, all’altezza della Diga del Chievo.