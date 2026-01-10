La seconda vita dei 15 alberi di Natale portati al vivaio Amia

Seconda edizione dell’iniziativa “Dona una seconda vita al tuo albero di Natale vero”, promossa da Comune di Verona e Amia.

Si è conclusa con successo anche la seconda edizione dell’iniziativa “Dona una seconda vita al tuo albero di Natale vero”, promossa dal Comune di Verona in collaborazione con il Vivaio Amia, per dare un futuro agli alberi utilizzati durante le festività.



Nel corso della mattinata di oggi sono stati raccolti 15 alberi di Natale veri, conferiti dai cittadini invece di essere smaltiti come rifiuto. Le piante, ancora vive, sono state prese in carico dagli operatori di Amia e trasferite nel vivaio di via della Diga, dove verranno curate, rinvasate e successivamente ripiantate in spazi verdi della città o riutilizzate per nuovi progetti ambientali.



L’iniziativa, giunta al suo secondo anno, si conferma un esempio concreto di economia circolare e di attenzione all’ambiente: un piccolo gesto che permette di evitare lo spreco di piante vive e di trasformare una tradizione natalizia in un’azione positiva per il territorio.



“Ogni albero recuperato è un rifiuto in meno e una risorsa in più per la città – commenta l’assessore Federico Benini –. I 15 alberi raccolti oggi dimostrano che sempre più cittadini scelgono comportamenti responsabili e sostenibili. È un segnale importante di attenzione verso il verde e il futuro di Verona”.



Gli alberi saranno ora monitorati dai tecnici del Vivaio Amia per verificarne lo stato di salute e programmare il loro reimpiego nei parchi, nei giardini pubblici o in nuove piantumazioni, restituendo così alla città ciò che era stato temporaneamente “preso in prestito” per le feste. Benini ringrazia i cittadini che hanno partecipato e Amia per il supporto operativo, rinnovando l’impegno a far crescere negli anni questa buona pratica di sostenibilità urbana.