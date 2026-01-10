Operazione “alto impatto”, maxi controlli della forze dell’ordine nella zona di Veronetta e dintorni: 131 persone identificate.

Ancora un’operazione interforze ad “alto impatto”, regolamentata con ordinanza del Questore di Verona, è stata messa in campo ieri sera, venerdì 9, dalla polizia di Stato, dall’Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza, anche con la collaborazione della polizia locale. L’epicentro dell’attività ha riguardato il quartiere di Veronetta, con particolare riferimento alla zona di Porta Vescovo, piazza Santa Toscana e via XX Settembre.

L’operazione, iniziata intorno alle 19.30 e conclusasi questa notte poco prima dell’una, si inserisce nell’ambito di un ampio piano di controllo del territorio definito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, volto a intensificare l’attività di controllo nelle aree ritenute maggiormente esposte ad attività illecite, anche alla luce di circostanziate segnalazioni da parte dei residenti della zona.

In totale, i poliziotti delle Volanti e del Reparto prevenzione crimine “Veneto”, i carabinieri delle Stazioni di Verona Principale, San Michele Extra e San Martino Buon Albergo e i colleghi della Guardia di Finanza hanno identificato 131 persone, di cui 12 straniere, e controllato 17 veicoli. In seguito a questi accertamenti, sono state inoltre riscontrate 4 violazioni del Codice della Strada e 1 persona, invece, è stata segnalata al Prefetto in quanto trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Servizi come quello di ieri proseguiranno anche nelle prossime settimane in diverse aree urbane della città, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza.