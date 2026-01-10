Serata di tensione all’Adigeo, 26enne arrestato per tentata rapina

Tensione nell’orario di chiusura al centro commerciale Adigeo di Verona, 26enne arrestato per tentata rapina al supermercato.

Momenti di tensione nell’orario di chiusura all’interno del centro commerciale Adigeo di Verona, dove un uomo di 26 anni, di origine extracomunitaria e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per tentata rapina.

Il giovane aveva cercato di allontanarsi dopo aver oltrepassato le casse senza pagare, occultando sotto la giacca alcune bottiglie di vino per un valore complessivo di circa 10 euro. Un gesto rapido che non è però sfuggito all’attenzione del personale di vigilanza. Scoperto, l’uomo ha tentato di sottrarsi al controllo dando origine a una breve colluttazione.

La situazione è stata riportata alla calma grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, allertati poco prima tramite una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112. I militari sono giunti sul posto in pochi minuti, ristabilendo l’ordine e restituendo la merce sottratta all’avente diritto.

Il 26enne è stato quindi arrestato e condotto presso le camere di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri di via Salvo d’Acquisto, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo. Il giorno successivo, comparso davanti al giudice del Tribunale di Verona, l’arresto è stato convalidato. A seguito della concessione dei termini a difesa, non è stata applicata alcuna misura cautelare e l’udienza è stata rinviata al mese di maggio 2026.