Aveva tagliato con un flessibile cinque pali della luce a Colognola ai Colli, sostenendo che fossero sul suo terreno: arrestato 36enne.

Preso il vandalo di Colognola ai Colli, che tagliava con il flessibile i pali della luce. Nella mattinata del 9 gennaio, intorno alle ore 10 circa, i carabinieri della Stazione di Colognola ai Colli hanno arrestato un 36enne del posto per danneggiamento aggravato.

L’intervento è stato richiesto dal primo cittadino di Colognola: gli uffici comunali erano stati allertati da un cittadino che transitando all’altezza di via Strà aveva notato un uomo intento a danneggiare alcuni pali dell’illuminazione pubblica. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno immediatamente individuato il soggetto,noto per i suoi precedenti penali nonché già sottoposto alla misura dell’avviso orale.

L’uomo veniva sorpreso mentre continuava a tagliare, con un flessibile, cinque pali dell’illuminazione pubblica, sostenendo – a suo dire – che gli stessi insistessero su una porzione di terreno di sua proprietà, area nella quale è stata realizzata anche una pista ciclabile. Lo stesso riferiva inoltre di essere coinvolto in un contenzioso pluriventennale con l’amministrazione comunale.

Nella mattinata odierna, su disposizione dell’ Autorità Giudiziaria, il 36enne è stato condotto innanzi al giudice del Tribunale scaligero, il quale convalidava l’’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, rinviava l’udienza a febbraio 2026, applicando allo stesso la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.