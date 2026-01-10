Al Camploy “Una chitarra per due”: raccolta fondi per Emergency

Al Camploy una serata di solidarietà per Emergency, organizzata dall’associazione Medici per Strada con la Circoscrizione 1^.

Le note di Ivan Graziani e Pino Daniele suonate da Martina Bonati, Claudio Moro, Luca Pighi e Peppe Stasolla, componenti del progetto musicale ‘Una Chitarra per Due’, riempiranno il Teatro Camploy il prossimo 14 gennaio, dove si terrà una serata di solidarietà per Emergency, organizzata dall’associazione Medici per Strada con la Circoscrizione 1^.

“E’ un privilegio poter sostenere l’operato di Emergency – sottolinea Andrea Avanzi, consigliere e presidente della Commissione V – Sociale della Circoscrizione 1^ -. Una realtà da sempre impegnata a rendere la salute un bene di tutti e di tutti e non un diritto esclusivo di chi può permetterselo. Medici per Strada, ancora una volta, si prestano per essere promotori di eventi culturali dall’alta valenza sociale, con il fine ultimo di raccogliere fondi in favore di chi più ne ha di bisogno”.

Dalle 19.30 sarà possibile accedere al foyer del teatro per visitare la mostra curata da Emergency, dove saranno disponibili visori con immagini sulle attività della nave Life Support e dell’ospedale di Entebbe.

L’inizio dello spettacolo vedrà alle 20.30 l’intervento/intervista a Sauro Forni, responsabile delle attività sanitarie area Europa e Mediterraneo di Emergency e membro del Consiglio Direttivo di Emergency. Alle 21 l’inizio del concerto che sarà preceduto da una breve introduzione del giornalista Enrico De Angelis. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto a Emergency.