Sciopero metalmeccanici: “Altissima l’adesione a Verona”

Sciopero dei metalmeccanici a Verona per il contratto nazionale, alta l’adesione.

Altissima l’adesione in tutto il Veneto, Verona compresa, allo sciopero dei metalmeccanici e delle metalmeccaniche venete, assicura Fiom Cgil: “Un segnale molto forte dato a Federmeccanica, Assistal e Unionmeccanica”.

“I lavoratori e le lavoratrici del comparto – si legge nella nota diramata da Fiom Cgil Veneto – non sono stanchi di lottare e reclamano a tutta voce il loro contratto nazionale che, però, tenga in considerazione tutte le istanze presenti nella piattaforma votata nei luoghi di lavoro e presentata da Fim, Fiom e Uilm a maggio scorso”.

Il corteo a Verona.

A Verona, in particolare, 900 metalmeccanici e metalmeccaniche hanno sfilato in corteo da piazzale 25 Aprile a piazza Bra. Al corteo Veronese era presente Mirco Rota, responsabile dell’ufficio sindacale della Fiom Cgil nazionale che ha chiuso gli interventi. Per quanto riguarda l’adesione allo sciopero si sono registrato ottimi numeri anche nel veronese: 100% di adesione in Isopan, Acciaierie di Verona, Borromini, Alstom; 98% in Manni, 95% in Fiamm Siapra; 91% in Bonferraro, 90% in Acciaierie Venete, Prima Industrie, Alfa Laval, Cascade; 80% in Sime, 70% in Ball Bevarage, Franke, Giacomini, Sidel.