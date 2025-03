Incidente tra auto e camion sulla strada dell’Alpo: tre feriti, uno è grave

Incidente a Verona sulla strada dell’Alpo: tre feriti.

Incidente nella mattinata di oggi, sabato 29 marzo, sulla strada dell’Alpo a Verona. Secondo le prime informazioni a scontrarsi in località Monsuà, per cause ancora da accertare, e probabilmente anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, sono stati un’auto e un mezzo pesante intorno alle 8.30.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanze e automedica, oltre a polizia locale e vigili del fuoco. Il bilancio dell’incidente è di tre persone ferite, una delle quali in modo grave. I tre feriti sono stati trasportati, due in codice giallo e uno in codice rosso, all’ospedale di Borgo Trento.

(notizia in aggiornamento)