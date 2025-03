Mantenere una casa a Verona è un vero salasso: quanto costa ce lo dice una ricerca

Casa in Veneto, un salasso per le famiglie: la ricerca sul costo di affitti, mutui e utenze.

Nel contesto economico attuale, il costo della casa in Veneto e a Verona, sta diventando una delle spese più rilevanti per le famiglie. Un’analisi recente del Centro Studi di Gromia, piattaforma di intermediazione immobiliare, ha rivelato dati interessanti sui costi di affitto, mutuo e bollette in diverse regioni italiane, con un focus particolare sul Veneto e su Verona.

Affitti in Veneto: meno della media nazionale, ma rilevanti.

In Veneto, il costo medio degli affitti si attesta a 984 euro al mese, un importo inferiore alla media nazionale di 1104 euro, ma comunque una spesa significativa per le famiglie. Il canone, seppur più basso rispetto ad altre regioni italiane, rende il Veneto una delle zone in cui vivere può risultare impegnativo, soprattutto in città come Verona.

Mutui: le rate più alte. Veneto al quinto posto.

Le famiglie venete che hanno scelto di acquistare casa affrontano una spesa di 591,02 euro al mese per il mutuo, cifra che pone il Veneto tra le prime cinque regioni con i costi più alti in Italia per le rate mensili.

Bollette: il Veneto detiene il primato nazionale.

Un altro aspetto che incide notevolmente sul costo della vita in Veneto è rappresentato dalle bollette. Con una media di 226,08 euro al mese per luce, gas e Tari, il Veneto detiene il primato nazionale per le spese legate alle utenze domestiche. Questo valore colloca la regione tra quelle con le spese più alte in Italia.

Il Veneto tra le 5 regioni più care.

Nel complesso, il Veneto si trova a competere tra le 5 regioni più costose per quanto riguarda il mantenimento di una casa, considerando affitti, mutui e bollette. Sebbene il canone di affitto sia inferiore rispetto ad altre regioni, le elevate spese per le utenze e le rate dei mutui contribuiscono a rendere “importante” il costo complessivo.